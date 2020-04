Homem é preso no momento em que fazia entrega de cocaína

Um jovem de 29 anos, residente em Nova Andradina, cidade a 298 quilômetros de Campo Grande, foi preso na madrugada deste sábado (18), no momento em que fazia a entrega de entorpecentes a um de seus clientes. Após uma denuncia anonima, a equipe da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar foi até até o local e realizou a prisão.

Conforme os dados policiais apurados pelo Jornal da Nova, na denuncia, a equipe policial foi informada de que os os ocupantes do veículo GM/Montana, cor prata, estaria comercializando cocaína na área da cidade, sendo repassado ainda que o responsável pela venda era condutor.

Diante das informações, os militares passaram a realizar diligências, quando nas proximidades do Hospital Cassems, o veículo com as mesmas características da denúncia foi localizado, em tentativa de abordagem, o condutor se evadiu em alta velocidade.

Os policiais saíram em perseguição que se estendeu por várias ruas da cidade, chegando a velocidade de 80km/h em alguns trechos, quando o veículo foi interceptado.

No veículo estava o condutor, de 29 anos e o passageiro, de 26 anos. Com o motorista foi localizado R$ 40 e sob o tapete do veículo do lado do condutor foram encontrados nove pinos de cocaínas e quatro porções do mesmo entorpecente.

Aos policiais o condutor disse que era de sua propriedade e que estaria levando para uma pessoa com quem fez negociação. Afirmou ainda que a negociação deu-se via aplicativo de WhatsApp e que tal negociação incluindo a corrida da entrega lhe renderia R$ 300.

Já o passageiro afirmou ser usuário de entorpecente cocaína e que a droga localizada no veículo era de propriedade do condutor e que as vendia cada porção por R$ 20. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

(Texto: Karine Alencar)