Governo zera tarifa de cloroquina e testes para covid

O Ministério da Economia divulgou nesta tarde que o Imposto de Importação de 141 novos produtos foi zerado para auxiliar no combate à pandemia de covid-19. Com isso, a lista de itens que apresentam zero tarifa sobe para 313 insumos, incluindo medicamentos, equipamentos hospitalares e produtos de higiene.

A medida foi adotada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), órgão interministerial presidido pelo Ministério da Economia, e apresenta xarope entre os produtos de tarifa zerada, além de medicações à base de cloroquina e hidroxicloroquina, dipirona e paracetamol.

A lista também abrange kits de testes rápidos para coronavírus, máquinas para produção e embalagem de máscaras de proteção, luvas de proteção, termômetros digitais, medidores de oxigênio e outros equipamentos como ultrassom para diagnóstico e kits para traqueostomia.

Itens de higiene, sabonetes líquidos e medicinais foram acrescentados ao grupo de produtos que tiveram impostos zerados.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal do UOL)