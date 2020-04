Energisa assume custos para conserto de ventiladores pulmonares

Investimento da calibração dos equipamentos é superior a R$100 mil.

Na semana passada, a Energisa se comprometeu em transportar do interior do estado para a Capital, os ventiladores pulmonares danificados, para serem consertados no Senai. A iniciativa faz parte das ações do movimento Energia do Bem, criado pelo Grupo Energisa para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela doença.

A novidade agora é que a distribuidora assumiu também a calibração dos 76 equipamentos, procedimento essencial para garantir a confiabilidade e a segurança dos pacientes ao serem utilizados. O investimento da calibração é de R$ 100.320,00.

A calibração tem como objetivo verificar se os valores medidos estão de acordo com a tolerância determinada por padrões do fabricante. Ao término do serviço, deverá ser gerado um certificado com as informações necessárias para acompanhamento de histórico do equipamento.

O transporte dos equipamentos para o Senai de Campo Grande abrange as cidades de Dourados, Ponta Porã, Bonito, Aquidauana, Jardim, Guia Lopes da Laguna e Aparecida do Taboado, além da Capital. Já foram transportados 22 equipamentos do Hospital da Vida e da Secretaria de Saúde, no município de Dourados e outros nove equipamentos da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Nesta quarta-feira (15), um ventilador calibrado foi devolvido para o Hospital Marechal Rondon, de Jardim e quinta-feira (16) foram entregues mais quatro equipamentos consertados e calibrados para o Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King, em Dourados.

A ação foi articulada em conjunto com o Governo do Estado, por meio da secretaria estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), e o Senai de Campo Grande.

O Grupo Energisa criou o Energia do Bem para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela doença. Serão investidos 5 milhões em todos os estados que atua. Trata-se de uma rede de atuação orgânica, que já reúne mais de 13 parceiros, envolvidos em iniciativas que incluem manutenção de ventiladores pulmonares, obras elétricas em unidades públicas de saúde e captação de recursos para assistência a idosos. Também foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo, como cursos e filmes, para reduzir os impactos do isolamento social.

Investimento na produção de testes/ Fiocruz

A companhia se uniu a outras empresas do setor elétrico para ajudar a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a produzir testes diagnósticos da Covid-19. Os testes são necessários para a identificação de pacientes contaminados pelo novo coronavírus e fornecer a eles o tratamento adequado. Sozinho, o Grupo Energisa doou R$ 1,5 milhão para a iniciativa.

(Texto: João Fernandes com assessoria)