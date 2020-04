Covid-19: Brasil tem 2.347 mortes, com 206 óbitos em 24h

O Ministério da Saúde anunciou na tarde deste sábado (18), que subiu para 2.347 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram registrados 206 novos óbitos.

No total, já são 36.599 casos de pessoas infectadas pela covid-19 no país, com 2.917 casos novos. A taxa de letalidade, percentual de mortes em relação aos casos confirmados de pacientes contaminados, é de 6,4%.

O anúncio de hoje, no entanto, não significa necessariamente que 206 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas dias atrás, mas com confirmação de covid-19 no último dia.

A região com mais casos confirmados de coronavírus é a Sudeste, com 20.466. Na sequência estão Nordeste (8.507), Norte (3.416); Sul (2.738); e Centro-Oeste (1.472).

(Texto: Uol)