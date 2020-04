Barcelona vê Neymar e Lautaro como prioridades

Com o objetivo de recuperar o protagonismo no futebol europeu, o Barcelona mira as contratações de Neymar e Lautaro Martínez para a próxima temporada. No entanto, o clube catalão, assim como outras equipes, deve ter grandes prejuízos por conta da paralisação do futebol durante a pandemia do coronavírus. Neste cenário, o time do Camp Nou pensa em soluções para tornar os negócios economicamente viáveis.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Mundo Deportivo, o Barça não está disposto a pagar a multa rescisória de Lautaro Martínez, avaliada em 111 milhões de euros (cerca de R$ 633 milhões). Para convencer a Inter de Milão a ceder o atacante, o clube pensa em envolver atletas de seu elenco no negócio, como Vidal, Aleña e o brasileiro Arthur, que interessa aos italianos.

Apesar do planejamento para contratar o argentino, a imprensa espanhola revela que a prioridade da diretoria do Barcelona no mercado é Neymar. Segundo o As, o brasileiro é o grande desejo do presidente Josep Maria Bartomeu e do capitão do time Lionel Messi.

Caso o clube catalão consiga contratar apenas o craque do PSG, Lautaro Martínez seguirá como um alvo para as janelas de transferências seguintes. Afinal, o contrato de Luis Suárez se encerra em junho de 2021, e o uruguaio pode, enfim, se despedir do Camp Nou.

(Texto: Gazeta Esportiva)