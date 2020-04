Zagueiro inglês morre após contrair coronavírus

O ex-zagueiro Norman Hunter, que marcou época no Leeds United e foi campeão mundial com a Inglaterra em 1966, morreu nesta sexta-feira (17) após contrair o novo coronavírus (covid-19).

A informação foi confirmada pelo Leeds United, que em nota lamentou a fatalidade e contou que ele estava internado desde a última semana lutando contra a covid-19.

“Norman foi levado ao hospital na última semana após ser diagnosticado com a covid-19 e, apesar de continuar lutando e com os melhores esforços da equipe do NHS (Sistema de saúde britânico), ele tristemente perdeu a luta nesta manhã”, diz o comunicado.

“Ele deixa um enorme buraco na família Leeds United, seu legado nunca será esquecido e nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Norman neste momento muito difícil”, completou.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)