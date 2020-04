Termômetros seguem em queda com máxima de 28°C na Capital; autoridades fazem alerta

A temperatura continua a cair na Capital, hoje sexta-feira (17) a mínima fica em 8°C com máxima de 28°C. No período da tarde as temperaturas podem subir, mas registra queda no início da noite. Conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica claro a parcialmente nublado com névoa seca em todo o Estado. Há uma fraca possibilidade de chuvas à tarde na região norte de Mato Grosso do Sul.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emitiu alerta moderado para frentes frias, pedindo atenção redobrada com idosos e orientando que a população evite aglomerações.

A umidade relativa do ar continua baixa com valores podendo variar entre 90% e 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O tempo seco deve predominar especialmente nas regiões centro-sul e sudeste do estado.

(Texto: Karine Alencar)