Primeira live da Globo será com show de Ivete Sangalo

A TV Globo convidou Ivete Sangalo para estrear as lives na emissora. A cantora será a primeira artista a participar do projeto multiplataforma “Em casa”, com transmissão simultânea nas TVs aberta e por assinatura, no Globoplay e nas plataformas digitais. O show acontecerá no dia 25 de abril, na sequência da novela “Fina Estampa”.

Segundo informações divulgadas pelo “Extra”, a apresentação será ao vivo, transmitida diretamente da sua casa na Praia do Forte, na Bahia, e produzida por uma equipe pequena, respeitando todos os cuidados de prevenção ao coronavírus.

Além do show que muitos fãs já esperavam, Ivete Sangalo vai abrir as portas da sua casa para o público, que vai conhecer um pouco da intimidade da cantora, que vai tocar na sala, enquanto cozinha e circula pelo local.

