Presidente da Assembleia do Rio de Janeiro testa positivo para Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), testou positivo para o novo coronavírus. A notícia foi divulgada, em nota, nesta sexta-feira (17), pela assessoria de comunicação da Casa.

“O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), testou positivo para covid-19, em resultado de teste do tipo Swab, recebido no início da tarde desta sexta-feira. André Ceciliano já havia feito três testes rápidos desde o fim da última semana, que apresentaram resultado negativo. O presidente da Alerj já está em isolamento, seguindo todas as recomendações médicas, e apresenta sintomas leves da doença”, informou a nota.

O coronavírus contaminou outras importantes lideranças políticas do estado, como o governador, Wilson Witzel , o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

(Texto: Agência Brasil)