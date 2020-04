Número de mortes por Covid-19 superam as de H1N1 no Brasil

O número de mortes por Covid-19, já é maior que o do H1N1, no Brasil. Dados do Ministério da Saúde desta sexta-feira (16) confirmam 2.141 mortos pela nova infecção no país enquanto o H1N1 vitimou 2.098 pessoas, de 2009 a 2010. A Covid-19 supera a gripe suína 31 dias depois da confirmação do 1º óbito, em 17 de março, em São Paulo.

O número contraria previsão do presidente Jair Bolsonaro. “O número de pessoas que morreram de H1N1 foi mais de 800 pessoas (em 2019). A previsão é não chegar aí a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus”, afirmou o presidente no dia 8 de março.

Por outro lado, o número de casos do novo coronavírus confirmados no Brasil são de 33.682, o número é inferior ao total de diagnosticados com a gripe suína de 2009 a 2010. O número total de pacientes infectados pelo H1N1 chegou a 53.797, segundo o Instituto de Medicina Tropical da USP (Universidade de São Paulo), com base nos dados do ministério.

A recomendação para casos suspeitos de Covid-19, de leves a moderados, é ficar em casa, em isolamento. Há, também os infectados que não apresentam sintomas. Por isso, estudo do Nois (Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde) indica que a quantidade de infectados pode ser até 12 vezes maior que a divulgada oficialmente pela pasta e que só 8% dos pacientes foram diagnosticados.

O Sars-Cov-2, mais conhecido como novo coronavírus, é altamente transmissível. A taxa é maior que a do H1N1, mutação do vírus influenza que causa gripe suína. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), uma pessoa com H1N1 pode infectar de 1,2 a 1,6 pessoas. O número sobe para 2,79 no caso do novo coronavírus, segundo o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, em português).

(Texto: Inez Nazira com informações do Poder360)