Mulher é agredida após falar ao ex que ele seria traído

Mais um caso de violência doméstica foi registrado às 22h30min desta quinta-feira (16) na Polícia Civil de Três Lagoas. O fato ocorreu em uma residência na Rua Darcy Pio no Santos Dumont.

A vítima de 39 anos revelou que durante uma semana, teve um relacionamento amoroso com o acusado de 52 anos e na noite de ontem, foi até a casa do ex para conversar.

No diálogo, o homem disse não gostar mais da mulher e que amava a ex e que iria voltar com ela. Neste momento, a vítima ao falar que ele seria traído, caso voltasse com a ex, o homem ficou enfurecido, pegou em seu pescoço e apertou, fazendo com que ela perdesse os sentidos.

Ao acordar, a mulher conseguiu escapar do homem e saiu do local. A agressão resultou em hematomas em seu pescoço, nas costas e mão esquerda.

Diante a agressividade do ex, a mulher pediu junto à Polícia Civil uma medida protetiva de urgência. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa (Violência Doméstica). O acusado deverá ser intimado para esclarecimentos nos próximos dias.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Radio Caçula)