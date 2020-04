Mortes diárias na Espanha sobem para 585

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus (covid-19) subiu para 585 nesta sexta-feira (17) na Espanha. Ontem (16), o país havia registrado 551, os números ainda estão distantes do maior pico registrado com cerca de 900 óbitos.

De acordo com informações do Terra, os casos confirmados hoje totalizam 188.068 o que representa um aumento de 2,9% em relação aos 182.816 do dia anterior.

Na última quarta-feira (15), o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, disse que esforços estão sendo feitos para acelerar os testes a fim de controlar melhor a propagação da doença.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)