EUA têm 667 mil casos confirmados de coronavírus

Os Estados Unidos contabilizou na noite de ontem (16) 2.073 mortes em decorrência do coronavírus — o total chega a 32.917. As informações são da Universidade Johns Hopkins.

Ao todo, o país tem 667.801 casos confirmados da doença, sendo 29.690 registrados em 24 anos.

De acordo com informações da Uol, Nova York é o estado com a situação mais critíca. Ontem (16), o governador Andrew Cuomo rebateu, em coletiva de imprensa, comentários de pessoas críticas ao uso obrigatório de máscaras de proteção contra a propagação do coronavírus em pública.

“Se você não acha que 600 pessoas mortas em 24 horas não é um problema, eu discordo de você”. No início da entrevista, ele anunciou que 606 pessoas morreram no estado entre ontem e hoje.

Cuomo continuou: “Entendo que as pessoas não gostem [de usar máscaras], mas se você duvida que 600 pessoas morreram, eu te levarei para ver os 600 mortos”.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Uol)