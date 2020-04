Como higienizar os alimentos para evitar o coronavírus

Especialista fala sobre a importância de adquirir novos hábitos para combater o vírus

Limpar bem os alimentos antes de colocar na despensa, ou na geladeira já é um hábito comum, mas com a pandemia do novo coronavírus esse cuidado passa a ser fundamental. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o vírus é sensível às temperaturas de 70º utilizadas para cozimento dos alimentos, mas quais as medidas adequadas para manipular e higienizar corretamente os mantimentos?

De acordo com a professora de nutrição do Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, Bruna Magusso, ao chega em casa com as compras, a primeira atitude é lavar as mãos com água e sabão, higienizar as superfícies onde são manipulados ou guardados os alimentos, como por exemplo, bancada, pia e despensa.

“As superfícies e utensílios que entram em contato com os alimentos devem estar limpos com saneantes, produtos de limpeza regularizados na Anvisa. Os produtos embalados adquiridos no supermercado, como os industrializados ou não-perecíveis devem ser higienizados com álcool 70%. As sacolas plásticas ou caixas do supermercado devem ser descartadas”, recomenda a profissional.

A recomendação da nutricionista também vale para a modalidade delivery, que envolve o manuseio de embalagens e superfícies que podem auxiliar no contágio do coronavírus. Pesquisas realizadas ainda não encontraram indícios de transmissão do Covid-19 via alimentos, mas, por ser um vírus novo, a precaução é imprescindível. Quem prepara os alimentos deve lavar as mãos com frequência, com água e sabão, não esquecendo de incluir as pontas e as regiões entre os dedos, além dos punhos.

“É importante manter as unhas curtas, sem esmaltes e não utilizar adornos que possam acumular sujeiras e microrganismos, como anéis, aliança e relógio. Além disso, não falar ou assoviar em cima dos alimentos, superfícies ou utensílios utilizados no preparo do alimento”, explica.

Para hortaliças, frutas, verduras e legumes, a higiene pode ser feita com água corrente e podem ser colocados imersos em uma solução com sanitizante água sanitária, uma colher de sopa para um litro de água, respeitando a proporção de 1 por 1, em caso de quantidade maior, durante 15 minutos. Após esse tempo, lavar novamente em água corrente e deixar secar naturalmente.

“Essas práticas de limpeza auxiliam na prevenção da transmissão de outras doenças que têm origem alimentar, conhecidamente causadas também por vírus, bactérias e fungos”, complementa a nutricionista.

Bruna reforça que o Ministério da Saúde também orienta não compartilhar itens como pratos, copos e talheres: “Cuidados com a higienização são necessários sempre, independente da pandemia, precisamos ter uma manipulação criteriosa”, conclui a profissional.

(Texto: Bruna Marques)