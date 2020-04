Agentes do Detran-MS participam de operação contra “racha”

Agentes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) participaram na noite desta quinta-feira (16) da operação conjunta com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e GCM (Guarda Civil Metropolitana) que prendeu participantes de “racha” em Campo Grande.

A ação aconteceu no anel viário de Campo Grande, saída para Rochedo e, na ocasião, foram detidos motoristas e passageiros que participavam de competições ilegais com um VW/Jetta e um Audi/TT.

De acordo com o chefe do setor de fiscalização, Otílio Ruben Ajala Junior, as forças de segurança viária já vinham monitorando esse grupo, formado por youtubers que faziam as disputas. Na noite de ontem, os agentes montaram posto na rotatória próximo ao Detran-MS e conseguiram abordar o veículo Audi enquanto o condutor do Jeta, após manobra brusca, seguiu na direção contrária, retornando a rotatória onde foi abordado e preso pela PRF.

Segundo informações divulgadas pelo Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, as imagens foram registradas no momento em que os dois motoristas colocaram os carros lado a lado num trecho de faixa dupla e aceleravam após toques de buzina que funcionavam como uma largada.

Os motoristas do VW/Jetta e do Audi/TT eram dois homens de 24 anos (servidor público) e 22 anos (vendedor). Foram detidos com base no Art. 308 “Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor”. No Audi também havia um passageiro de 22, anos estudante de direito.

Os motoristas foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Campo Grande (MS). Os carros foram apreendidos e guinchados. A multa para cada um dos veículos é de R$ 2934,70. A lei ainda prevê suspensão de 1 ano da CNH para cada um dos condutores.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)