Maior parque gastronômico de MS volta da quarentena

Gastrota está de portas abertas a partir dessa quinta-feira

Comida de ótima qualidade, bom ambiente, música ao vivo, e um dos melhores lugares de Campo Grande para se visitar, principalmente na sua reabertura, após quarentena. Para quem não conhece o o ‘Gastrota’, maior parque gastronômico de Mato Grosso do Sul, chegou a hora de descobrir o quanto é especial esse lugar, e para os que já foram, de retornar.

Depois de semanas, com as portas fechadas, após medidas do Poder Público frente a pandemia da covid-19, para contenção de contágios do novo coronavírus, o complexo de restaurantes, lanchonetes e choperias está de volta. E terá horário de funcionamento entre as 17h e 22h, com a disponibilidade temporária de estacionamento gratuito para clientes.

Tendo 6.500 metros quadrados, o Gastrota reúne 25 empreendimentos gastronômicos e um espaço de 500 metros quadrados exclusivo para entretenimento infantil. Para saber mais a respeito do parque, acesse a página oficial e também redes sociais, no Facebook, Instagram, onde a programação do local é regularmente informada.

(Texto: Danilo Galvão)