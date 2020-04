Felipão está perto de definir novo destino como treinador

Sem clube desde que deixou o Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari está próximo de um novo destino em sua carreira. E deve ser o retorno ao futebol asiático, conforme disse o agente do treinador de 71 anos.

“Olha, a gente teve muitas sondagens nas trocas de alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, mas, por opção, a gente esperou um pouco mais, porque estava bem no começo dessa crise que estamos passando no futebol. Achamos melhor aguardar. Estamos com algumas propostas de clubes do exterior e, quando novamente abrirem as fronteiras, vamos estudar com carinho”, explicou seu empresário Jorge Machado durante o Expediente Futebol.

“China ou Emirados Árabes. Um dos dois o caminho futuro do Luiz Felipe Scolari. A gente chegou a tratar desse tema no fim da temporada passada. Falou-se também de outros clubes, de seleções da América do Sul.”

”Esteve próximo do Boca. Teríamos a oportunidade de ver o Felipão treinando o Boca Juniors. Mas o futuro deve ser esse: ou China, onde o Felipão já trabalhou, ou Emiradores Árabes”, completou o comentarista FOX Sports Leandro Quesada.

O último trabalho de Felipão, recorde-se, foi sob o comando do Palmeiras, em 2019. Em setembro, o técnico foi demitido para a chegada de Mano Menezes.

(Texto: João Fernandes com Fox Sports)