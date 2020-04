Ex-BBB Pyong garante que processará internautas

Na manhã desta quinta-feira (16), Pyong avisou pelo Twitter que pretende processar internautas. “Contratei sete advogados para processar todos os criminosos da internet que acham que podem ficar impunes depois de falar merda”, escreveu o ex-BBB.

O hipnólogo também pediu ajuda dos fãs nesse processo. “Tirei mais de 500 prints já. Me mandem mais se tiverem, além do print do perfil. Pode ser do Twitter ou Instagram”.

Por fim, Pyong brincou no Twitter dizendo que ganhará o prêmio do BBB “só em processos” e depois ainda escreveu: “Alguns fãs revoltados já podem esperar processinho em casa. Continuem falando merda na internet por favor”.

Confira:

Contratei 7 advogados para processar todos os criminosos da internet que acham que podem ficar impunes depois de falar merda 😍. Tirei mais de 500 prints já. Me mandem mais se tiverem, além do print do perfil. Pode ser do Twitter ou Instagram! O prêmio do bbb só em processos 😂 — Pyong Lee (조영래) ☯ (@PyongLeeTV) April 16, 2020

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)