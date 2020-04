Campo-grandenses são presos por pesca predatória em rio

Durante uma fiscalização fluvial no rio Aquidauana, Policiais Militares Ambientais do Posto da Cachoeira do Sossego, em Rochedo, no rio Aquidauana, prenderam três pescadores por pesca predatória. A prisão se deu no momento em que os infratores armavam a pescaria e colocavam iscas em anzóis de galho (petrechos proibidos).

O grupo foi surpreendido quando policias chegaram em uma embarcação, na hora em que um dos pescadores retirava o um pintado que tinha sido capturado com os petrechos ilegais.

Um dos peixes apresentava-se acima da medida permitida pela legislação (1,30 metro). Foram apreendidos: 38 quilos de pescado, um motor de popa com tanque de combustível, um barco e foram retirados do rio e apreendidos vários anzóis de galho.

Os pescadores, dois pedreiros de 22 e 50 anos e um estudante, de 24 anos, residentes em Campo Grande, receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Rochedo, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção.

Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1,5 mil cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

(Texto: Karine Alencar com o Jornal da Nova)