Covid-19: Aguas Guariroba realiza atendimento via home office

Seguindo as orientações dos órgãos de saúde de prevenção ao novo coronavirus, a Águas Guariroba conta hoje com toda sua estrutura de atendimento ao cliente, adaptada ao home office. A medida foi desenvolvida e adaptada pela concessionária para garantir a saúde e a segurança de seus trabalhadores e também a continuidade dos serviços relacionados à água, um bem essencial à população.

Ao todo, 128 colaboradores estão responsáveis pelos canais de atendimento ao cliente disponibilizados pela concessionária, via telefone, email, ou whatsapp. Com isso, as equipes de atendimento também foram reforçadas, contando com o apoio dos atendentes das lojas presenciais, que agora integram o atendimento via telefone. “Com a chegada da pandemia, readaptamos o modelo de gestão do setor. Fizemos uma migração gradativa e imperceptível para o fluxo de atendimento e hoje temos o serviço 100% automatizado. Disponibilizamos para o colaborador computadores e os equipamentos para a realização dos atendimentos em casa”, explica Lucilla Barreto, coordenadora regional de atendimento.

“Toda esta migração faz parte das ações preventivas da empresa, somadas à garantia da qualidade de atendimento ao cliente. Além das opções disponíveis via telefone, também migramos os serviços antes atendidos exclusivamente em lojas, como troca de titularidade, religação a pedido e ligação nova de água para o whatsapp”, destaca Lucilla.

Para Mariana Palhares da Costa, atendente do call center da Águas Guariroba, o home office traz uma nova rotina que conta com todo o suporte para a realização dos atendimentos. “É uma nova realidade e foi um processo de adaptação. Os atendimentos ao cliente continuam normalmente e por ser um método novo, contamos com o suporte dos líderes e coordenadores. Nos mantemos em contato direto para garantir o atendimento ao cliente”, diz Mariana.

O atendente da loja física da Águas Guariroba, Jairo de Souza Salvador, destacou a antecipação da concessionária em disponibilizar a estrutura para garantir os atendimentos via telefone em home office. “A concessionária se antecipou para disponibilizar as ferramentas necessárias para o atendimento fosse garantido em home office. É uma nova rotina, há a comodidade de estar em casa, mas também contamos com o suporte e a estrutura tecnológica para atender o cliente pelos canais da empresa”, diz Jairo.

Além de reforçar as equipes de atendimento e disponibilizar diversos equipamentos para as suas atividades em home office, a concessionária também reduziu o volume de reuniões presenciais, dando prioridade para vídeo conferências e chamadas, tendo em vista a necessidade de evitar aglomerações.

A Águas Guariroba reforça a disponibilidade de seus canais de relacionamento on-line através da Agência Virtual (www.aguasguariroba.com.br), e através dos números do teleatendimento 0800 642 0115 ou Whatsapp (67) 9 9123 0008.

(Publicação: Danilo Galvão com informações de Assessoria)