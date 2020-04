Mega-Sena deve pagar R$ 17 milhões nesta quarta-feira

O concurso 2252 da Mega-Sena que será realizado hoje quarta-feira (15), deve pagar um prêmio estimado de R$ 17 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas do certame. O evento começa a partir das 20h (horário de Brasília).

No concurso anterior, do dia 11 de abril, ninguém cravou os seis números sorteados (05-15-22-26-54-58), fazendo com que o valor da premiação seguinte acumulasse. Mesmo assim, 29 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 49.650,39 cada.

Outras 2.222 apostas foram premiadas com R$ 925,71, valor para quem acertou a quadra.

(Texto: Karine Alencar)