Juventus quer assinar contrato vitalício com Dybala

Representantes da Juventus já estão negociando para assinar um contrato vitalício com o atacante Paulo Dybala, segundo informações do jornal Tuttosport. Caso a renovação aconteça, Dybala receberá um aumento considerável no seu salário, que está em torno dos R$ 40 milhões anuais.

Na manhã desta quarta-feira (15), o periódico italiano estampou a seguinte manchete: “Dybala para sempre na Juventus: é mais do que uma renovação”. Ainda na publicação, é revelado que o argentino sonha em seguir os passos de Del Piero e se tornar um ídolo no clube.

Depois de se destacar no Palermo, o Argentino foi contratado pela Juve em 2015. Nesta temporada, foram 34 jogos e 13 gols marcados pela Velha Senhora.

(Texto: João Fernandes com Gazeta Esportiva)