Homem é preso após tentar abrir portão e mostrar pênis a mulheres

Um homem identificado como Jacques de 34, foi preso em Maracaju, cidade a 158 quilômetros de Campo Grane. Ele foi detido após tentar mostrar seus órgãos genitais para duas mulheres em uma rua da cidade, na tarde desta terça-feira (14).

Segundo o boletim de ocorrência, as mulheres estavam em frente a casa localizada na rua Pereiras, no bairro Vila Juquita, quando o suspeito chegou e tentou abrir o portão. Em seguida, ele abaixou as calças e começou a mostrar o pênis. A Polícia Militar esteve no local e efetuou a prisão do rapaz.

De acordo com as informações do Dourados Agora, essa já é a segunda vez que o suspeito importuna uma das vítimas, de 21 anos. Antes, ele havia quebrado os vidros da janela da residência.

(Texto: Karine Alencar)