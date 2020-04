Brasil bate recorde de 3.058 casos de coronavírus em um dia

O Brasil bateu recorde de novos casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), registrando 3.058 infectados e 204 mortes em um dia. Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (15), o país totaliza 28.320 casos e 1.736 óbitos.

O aumento no número de casos foi de 12% em relação ao dia anterior (14), quando foram contabilizados 25.262. Já o número de óbitos subiu 13%, quando o país contabilizava 1.532 mortes.

O Estado de São Paulo continua com o maior número de casos, registrando 11.043, além de ter o maior número de óbitos do país, com 778. O Rio de Janeiro vem em seguida com 3.743 casos e 265 mortes.

(Texto: Izabela Cavalcanti)