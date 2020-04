Suspeito da séries de assassinatos em Dourados foi preso

Preso no final da manhã desta terça-feira (14/04) no bairro da regiao oeste de Dourados um Jovem de 19 anos identificado como Walter.

No momento da prisão, o suspeito estava portando com uma pistola 9 milímetros na cintura, a mesma utilizada em uma série de assassinatos que aconteceram na cidade nas últimas semanas. O carregador encontrado com ele tem capacidade para realizar até 30 disparos.

As investigações da Polícia Civil até o momento indicam envolvimento de Walter com os crimes.

As características das execuções são praticamente as mesmas: três homens participam dos crimes; eles vão até a casa a bordo de duas motocicletas; e os pistoleiros matam a vítima com vários disparos de arma de fogo.

Por enquanto, o suspeito foi indiciado apenas por posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil segue com as investigações na intenção de desvendar a participação de outras pessoas nas ações.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Dourados News)