SES amplia 36% dos leitos de UTI disponíveis em MS

A nova restruturação dos leitos disponíveis para o coronavírus em Mato Grosso do Sul foi divulgada pelo governo nesta terça-feira (14). “Este número é 36,3% maior do que tínhamos de leitos disponíveis”, afirma a Diretora-Geral de Atenção à Saúde, Marielle Alves Correa Esgalha.

Com a atualização do Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID 19 do Estado de Mato Grosso do Sul, o Estado passa a ter 1.405 leitos exclusivos para o tratamento da doença.

Dos leitos já existentes, 672 são leitos clínicos; 157 pediátricos; 65 UTI’s adulto e seis UTI’s pediátricas serão destinados exclusivamente ao Covid-19. Em ampliação teremos mais 311 leitos clínicos adulto, 13 leitos pediátricos e 187 leitos de UTI adulto.

A divulgação no Diário Oficial do Estado (DOE) traz a lista completa por municípios tanto dos leitos disponíveis como a ampliação para o tratamento específico do coronavírus.

Capital

Com oito unidades hospitalares com leitos para o tratamento do Covid-19, a Capital possui 180 leitos clínicos adulto disponíveis; 11 leitos clínicos pediátricos; 43 leitos UTI adulto e 2 infantis. Em ampliação: 239 leitos clínicos e 71 leitos de UTI (adulto).

(Texto: João Fernandes com assessoria)