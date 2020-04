Podemos vai falar apenas de realidade, avisa Sérgio Murilo

Pré-candidato a prefeito do partido na Capital aposta em reestruturação e foco

Quatro anos depois, de ter apenas 3.261 votos em uma candidatura majoritária na Capital e comemorar a eleição de um mandato inédito na Câmara Municipal de Campo Grande, o Podemos renasce. Com certeza mais forte, com um quadro de filiados que supera 8.300 pessoas, e pelo menos

450 nomes certos para concorrerem em 2020, a algum cargo público em Mato Grosso do Sul, nas disputas que o partido se apresentará em 33 cidades.

“Estamos mais estruturados, com um foco bem claro, e um discurso coerente, alinhado com o que já é um sucesso em âmbito nacional. Se no Congresso somos 23, porque não traduzir também esse protagonismo na nossa região? Em Mato Grosso do Sul, após esse renascimento chegamos a 18 vereadores e vamos concorrer na majoritária em 17 municípios. Defendendo a bandeira da família, da importância do emprego, e dos valores republicanos”, fala o empresário Sérgio Murilo, presidente atual do Podemos em Mato Grosso do Sul e virtual pré-candidato da sigla à prefeitura da Capital neste ano.

Murilo defende que o seu maior trunfo é o foco adotado nesse novo momento do Podemos, no qual um objetivo claro é traçado para 2022: eleger um deputado federal do partido no Estado. Em torno dessa meta, é o que se explica o crescimento do número de pessoas engajadas nos bastidores da sigla, e o desenho de tantas candidaturas neste ano. Já está definido que serão três candidatas a prefeito, 181 candidatas a vereadora e 250 nomes para as chapas proporcionais do sexo masculino. Um time que terá no suporte ,uma militância, de até o momento, sete mil pessoas.

“Outro ponto que ajuda e muito é a credibilidade. Não desiludimos ninguém e grande parte do eleitorado quer alguém que represente uma nova política. Nós somos isso, e temos uma identidade que não se pauta na fantasia. O Podemos falará nas suas candidaturas para vereadores, ou prefeitos, de realidade, de soluções reais. Acho que é um papel conservador, que muitos renegam na época de eleição, por ser tradicionalmente um momento no qual se adota muita promessa e fantasia. O momento exige um papo reto, sério, e propositivo”, cita Murilo, que possui uma grande ligação com a deputada federal Rose Modesto, com a qual pode vir a concorrer ou até compor na corrida eleitoral de 2020.

“Gosto muito dela, somos amigos, nunca neguei isso. Pelo contrário, tenho orgulho dessa amizade, com ela e com o Rinaldo. Acredito inclusive que seja muito cedo, pensarem que ela não deva concorrer nesse ano à prefeitura. Ela sempre fez um grande trabalho por Campo Grande e por Mato Grosso do Sul e não seria surpresa que ela novamente concorresse. O PSDB precisará de um nome forte para disputar, senão como fica a sua chapa proporcional? A lei mudou!”, comenta.

(Texto: Danilo Galvão)