MS repassa R$ 851 mil para equipar Pronto Socorro em Maracaju

No fim da tarde de hoje (terça-feira) o governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) está repassando para Associação Beneficente de Maracaju, mantenedora do Hospital Municipal Soriano Corrêa da Silva, R$ 851.719,00. Os recursos serão utilizados na compra de equipamentos que serão instalados no futuro Pronto Socorro, em fase final de construção.

O convênio para o repasse foi assinado por Geraldo Resende e o presidente da Associação, Ariovaldo Boer na segunda-feira (13.04). Os novos recursos somam-se a outros R$ 500 mil, já pagos à entidade, oriundos de uma emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2019, apresentados pelo atual secretário, ainda na condição de deputado federal, destinados a custeio de Média e Alta Complexidade em Maracaju.

Com os recursos repassados pelo Estado serão adquiridos, entre outros equipamentos, um analisador automático para hematologia, cardioversor, eletrocautério, foco cirúrgico de solo móvel, impressoras e leitores de código de barras, carros-maca, monitores multiparamétricos, analisador bioquímico automatizado, analisador de íons/eletrólitos, autoclave hospitalar horizontal, bombas de infusão, carros de emergência e mesas.

A obra

Em fase final de construção, o Pronto Socorro de Maracaju deverá ser entregue dentro de aproximadamente 60 dias, de acordo com Ariovaldo Boer. A unidade está sendo edificada anexa ao Hospital Municipal e vai suprir uma deficiência no atendimento tanto para Maracaju quanto para municípios vizinhos. Terá 1.200 metros quadrados de área construída e será dotado de 11 leitos de observação, além de toda a estrutura de urgência e emergência.

A construção é custeada com recursos de emendas parlamentares do então deputado federal Geraldo Resende e do então senador Waldemir Moka, além de contrapartida da Prefeitura Municipal de Maracaju. Do total de quase R$ 3 milhões para a edificação, R$ 900 mil são oriundos de emenda individual de Geraldo Resende, outros R$ 900 mil foram viabilizados por Waldemir Moka e R$ 1 milhão são recursos da Prefeitura de Maracaju.

“A implantação de um pronto socorro em Maracaju é uma necessidade inadiável. Vai suprir a demanda absorvida pelo Hospital Municipal, já que Maracaju não possui uma unidade de saúde 24 horas”, salienta Geraldo Resende.

Maternidade

Está em construção, também em área anexa ao Hospital Municipal de Maracaju, a nova maternidade do município, cujas obras tiveram início no final de novembro do ano passado. O projeto demanda um investimento de R$ 1,5 milhão, dos quais R$ 1 milhão estão sendo investidos pelo Governo do Estado e R$ 500 mil são recursos federais, oriundos de emenda de Geraldo Resende, de quando ainda exercia o mandato de deputado federal.

Com isso, Maracaju terá uma maternidade completa e moderna, com 525,25 metros quadrados de área construída, contendo espaços para três salas pré e pós-parto, com banheiro e jardim de inverno; três salas de enfermagem; duas salas pós-enfermagem com banheiro; um jardim de inverno coletivo, dois consultórios ginecológicos com banheiros; uma sala de mamografia; e uma sala de múltiplo uso.

“Com o Pronto Socorro e a nova maternidade, a partir de um trabalho de parceria com o governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Maurílio Azambuja, os moradores e pacientes residentes em localidades próximas também vão se beneficiar de uma estrutura de excelente nível na saúde pública que está sendo implantada em Maracaju”, conclui o secretário.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)