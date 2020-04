MS registra 4,8 casos confirmados ao dia, média de 77,8%

A secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christinne Maymone, apresentou um gráfico mostrando que entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril, o aumento da média diária de contaminação foi de 77,8%. O avanço do coronavírus em Mato Grosso do Sul tem atingido patamares expressivos, segundo as pesquisas.

De acordo com as informações apresentadas na transmissão ao vivo de hoje, entre 14 e 31 do mês passado, quando iniciaram as primeiras confirmações da pandemia, a média diária era de 2,7 casos ao dia. Neste intervalo o pico foi de um aumento de 8 casos confirmados no dia 30.

Já na primeira quinzena de abril, entre 1 e 14 do mês, a média diária foi muito mais expressiva: de 4,8 casos em média/dia. Alcançando um crescimento de 14 casos confirmados no dia 07 de abril.

A elevação está diretamente associada ao descumprimento do isolamento social. “A diferença nas médias diárias demonstra que estamos, lentamente, mas progressivamente, aumentando a nossa curva exponencial do coronavírus”, alertou a secretária-adjunta.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com Informações do Portal MS)