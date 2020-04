“Maior remédio foi minha fé”, diz Preta Gil sobre recuperação do covid-19

A cantora Preta Gil completou no último domingo (12) um mês do diagnóstico do novo coronavírus (covid-19) e após ter se recuperado diz que o “maior remédio” foi a sua fé.

Por meio do Instagram, a cantora publicou um texto onde comenta sobre o diagnóstico, tratamento e religião. “Tanta gente me pergunta que remédios tomei, que tratamento eu fiz, pode ser doido, mas há 1 mês atrás as limitações eram ainda maiores em relação ao tratamento, mas no meu caso, meu maior remédio foi minha fé!”, escreveu.

Além do texto de agradecimento, a artista pediu para que as pessoas “fiquem em casa pelos que não podem ficar”.

Confira:

https://www.instagram.com/p/B-5P2QbBTcB/

(Texto: Jéssica Vitória)