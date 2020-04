Índia prorroga o maior confinamento do mundo

A Índia decidiu prorrogar até o dia 3 de maio às medidas de confinamento para conter a pandemia do novo coronavírus (covid-19). O anunciou foi feito nesta terça-feira (14) pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

De acordo com informações da Istoé, o confinamento que estava em vigor desde o dia 25 de março deveria acabar à meia-noite de hoje. Entretanto, a aceleração do número de casos confirmados de covid-19 no país fez com que vários pedissem a extensão da quarentena.

“Do ponto de vista econômico, pagamos um preço elevado. Mas as vidas do povo indiano são muito mais valiosas”, disse Modi.

Conforme o balanço desta terça, a Índia registra 10.363 casos confirmados e 339 mortes.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Istoé)