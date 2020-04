Ibovespa tem segunda alta seguida e fecha com 80 mil pontos

O dólar encerrou a cotação desta terça-feira (14) com alta de 0,10% ante o real, após mostrar ganhos e perdas mais consistentes ao longo do dia. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, também fechou em alta pela segunda sessão seguida, tendo um aumento significativo de 1,51%.

A moeda norte-americana à vista teve variação positiva de 0,10%, a R$ 5,1906 na venda. Na B3, o dólar futuro registrava baixa de 0,34%, a R$ 5,1890.

No exterior, o índice do dólar caía 0,5% ante uma cesta de seis rivais.

O Ibovespa subiu 1,51%, o que representa 80.022,35 pontos, de acordo com dados preliminares, em sessão também marcada por ajustes antes dos vencimentos de opções sobre o índice e do Ibovespa futuro, que acontecem na quarta-feira. O volume financeiro nesta terça-feira somava R$ 19 bilhões.

Em abril, a alta alcança 9,59%, mas no acumulado do ano o desempenho ainda está negativo em 30,8%, também segundo informações antes do ajuste de fechamento.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)