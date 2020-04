Giro: Polícia registra casos de violência doméstica em MS

No interior de Mato Grosso do Sul, dois homens foram acusados de agredirem suas esposas na segunda-feira (13) em Bodoquena e Anastácio. No caso de Bodoquena, o suspeito foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem após destruir a mobília da casa da ex-mulher e ainda ameaçar matá-la.

Segundo O Pantaneiro, a vítima acionou a polícia alegando que o ex havia invadido o local e, aparentemente embriagado, estava destruindo a televisão, armário e outros móveis da residência, bem como promovendo ameaças. Ele não aceitava o fim do relacionamento ocorrido há algumas semanas.

No local, a equipe se deparou com o suspeito que, ao ouvir as orientações dos policiais, disse que iria arrancar o pescoço da esposa e da mãe dela com uma faca. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Anastácio

No mesmo dia, uma mulher de 26 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para denunciar o ex-marido, de 33 anos, que a ameaçou e é suspeito de ter queimado as coisas dela na casa. A vítima disse que ficou casada com o homem por 10 anos e tem quatro filhos.

Em fevereiro, ela registrou boletim de ocorrência depois de ser agredida por ele. Na ocasião, pediu medidas protetivas para que o homem não se aproximasse.

No entanto, ainda de acordo com o site O Pantaneiro, ele foi até a casa dela, armado com uma faca, e disse que iria cumprir o que prometeu, ou seja, matá-la. A vítima se escondeu dentro da casa e acionou a Polícia Militar, oportunidade em que o homem fugiu do local. O caso é apurado.

(Texto: João Fernandes)