Coronavírus: MS registra 115 casos e monitora 18 suspeitos

Nesta terça-feira (14), o Estado de Mato Grosso do Sul registrou mais dois casos do novo coronavírus, sendo assim, o total de infectados em MS, passa de 113 para 115 de ontem para hoje, terça-feira (14). Além dos que já testaram positivo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), monitora outros 18 suspeitos. As informações são do boletim epidemiológico divulgado hoje.

Embora MS tenha registrado dois novos casos, a boa notícia é que em 24 horas, 62 exames deram negativos. Dos 115 casos confirmados, 46 estão em isolamento domiciliar, 39 finalizaram a quarentena e estão sem sintomas, 15 estão internados, sendo seis em hospitais públicos (3 em UTI) e 9 em hospitais privados (4 em UTI). 11 pacientes tiveram alta hospitalar e foram registrados quatro óbitos. Os dois novos casos confirmados são duas mulheres de Dourados, uma de 41 anos, notificada no dia 13 de abril e outra de 60 anos, notificada no dia 11 de abril.

Os 18 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h e 72 horas, após o recebimento das amostras.

Casos e óbitos em todo o Brasil

Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde ontem segunda-feira (13), afirmaram que os números de casos de coronavírus (Covid-19) no Brasil já chegam a 23.430, o que representa um acréscimo de 6% em relação ao dia anterior (12), quando foi registrado 22.169 infectados. Já o total de vítimas fatais contabiliza 1.328 óbitos.

(Texto: Karine Alencar)