Segunda-feira de sol entre nuvens e temperaturas elevadas

A previsão do tempo para essa segunda-feira (13), é de sol e muitas nuvens em todo o Estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia seguirá parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas das regiões sul, sudoeste e extremo norte do estado. Nas demais áreas o tempo fica parcialmente nublado.

As temperaturas ficarão elevadas neste dia, podendo variar entre 17°C e 36°C com tendência a estável. Os valores de umidade relativa do ar podem registrar umidade máxima de 70% e mínima de 30%.

Na Capital do Estado o tempo fica firme, com sol entre nuvens. Na Capital a máxima será de 31°C.

(Texto: Karine Alencar)