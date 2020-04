Gio Ewbank se declara para Bruno Gagliasso em aniversário

Bruno Gagliasso completa 38 anos de idade nesta segunda-feira (13) e ganhou uma linda declaração da esposa, Giovanna Ewbank. A apresentadora publicou uma foto do ator na sua rede social e escreveu um texto apaixonada.

“Meu amor da minha vida, 38 anos. Que história linda você vem construindo ao longo do tempo. Quando te conheci aos 26 anos não imaginava o quanto você ainda iria crescer como homem e ser humano, pois você já era lindo. Lindo por dentro, afinal nem preciso falar da sua beleza física, isso é incontestável. Mas é impressionante como a cada dia você fica mais lindo por dentro, mais humano, mais compreensível. A cada dia você enxerga mais o próximo, a natureza, a família, a alma! Eu te amo com todas as minhas forças e tenho certeza de que ainda vou me surpreender muito com você, meu ariano sonhador! Porque você não só sonha com um mundo melhor como você faz isso acontecer todos os dias, seja com pequenos ou grandes gestos, não o vejo nem um dia sequer sem fazer o bem! Feliz aniversário, meu amor! Você me inspira e me emociona todos os dias da minha vida! Nossos filhos terão muito orgulho do pai que eles tem e do ser humano gigante que os criou! Te amo”, escreveu ela.

Bruno e Giovanna são pais de Bless, de 5 anos, Títi, de 6 anos, e esperam mais um menino.

(Texto: Famosidades)