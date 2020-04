Brasil tem 23,4 mil infectados e 1,3 mil mortes por coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (13) que os números de casos de coronavírus (Covid-19) no Brasil subiram para 23.430, o que representa um acréscimo de 6% em relação ao dia anterior (12), quando foi registrado 22.169 infectados.

O número de mortes decorrentes da doença subiu para 1.328. O resultado marca um aumento de 9% em relação a ontem, com 1.223 óbitos.

São Paulo ainda concentra o maior número de mortes, com 608. Seguido por Rio de Janeiro, 188; Pernambuco, com 102; Ceará, com 91 e Amazonas, 71 óbitos.

Além disso, também foram registrados 31 mortes no Paraná; 27 no Maranhão; 24 em Santa Catarina; 23 em Minas Gerais; 22 na Bahia; 17 no Rio Grande do Norte; 16 no Rio Grande do Sul; 15 no Distrito Federal, Pará e Goiás; 14 no Espírito Santo; 13 em Paraíba; oito no Piauí; cinco no Amapá; quatro em Sergipe, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso; três em Alagoas, Acre e Roraima; dois em Rondônia. Tocantins é o único estado onde ainda não teve morte registrada pela doença.

