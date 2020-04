Vigilância Sanitária alerta sobre medidas para frear a propagação da Covid-19

Em meio à diversas tentativas de tentar conter o coronavírus (Covid-19), nos últimos 15 dias, a Vigilância Sanitária Municipal (Visa), atendeu aproximadamente 1,3 mil denúncias de descumprimento.

Diante das ações realizadas nos estabelecimentos comerciais, é possível perceber a falta de conscientização por parte dos clientes que, inclusive, julgam as medidas adotadas até então como exageradas, o que leva o órgão a fazer um apelo para que as pessoas fiquem em casa e saiam somente se necessário.

Medidas de prevenção

O órgão orienta ao cidadão a adotar medidas básicas de prevenção como: evitar aglomerações; manter o distanciamento social de 1,5m entre pessoas; usar máscara, preferencialmente de tecido; higienizar as mãos com frequência; evitar o contato das mãos com o nariz, boca e olhos; e, se tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com lenço de papel ou cotovelo flexionado.

Além destas medidas, os comerciantes e prestadores de serviço devem ainda atender às orientações específicas para cada atividade, de acordo as normativas instituídas

Denúncias

As denúncias por descumprimento dos decretos e resoluções podem ser feitas através do número 156 ou 3314-9955 (Ouvidoria).

Ações

Desde o início das ações de combate ao coronavírus, no dia 23 de março, a Visa recebeu mais de 2,4 mil denúncias de locais que não estariam cumprindo as exigências da Prefeitura para evitar o contágio do vírus.

Até a última quarta-feira (08) já foram atendidas 1.640 dessas denúncias, sendo que 13 estabelecimentos foram autuados por não cumprirem as normas. Em outros 521 foi realizado um boletim de vistoria e orientação ao proprietário e funcionários, para que fossem tomadas medidas mais seguras de combate e prevenção à Covid-19.

Em mais de 300 estabelecimentos, as equipes fizeram a avaliação do cumprimento das normas estabelecidas pelo decreto 14.231, que institui o Plano de Diretrizes para enfrentamento do vírus nos estabelecimentos comerciais de Campo Grande.

A vigilância sanitária também está atuando nas barreiras sanitárias no aeroporto, onde já foram triados 1.320 passageiros, e na rodoviária, com o acolhimento dos 260 brasileiros repatriados da Bolívia. Os passageiros foram orientados para que permaneçam em quarentena por sete dias, ressaltando a necessidade do cumprimento dessa medida e, caso apareça sintomas da doença, procurar uma unidade de saúde.

