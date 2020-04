Silvio Santos transforma coronavírus em concurso do SBT

De volta ao Brasil e impedido de gravar seus programas por fazer parte do grupo de risco do novo coronavírus, Silvio Santos decidiu fazer o que ele mais gosta: atordoar os diretores do SBT com mudanças duvidosas. A novidade da vez é um novo concurso cultural baseado justamente na pandemia da Covid-19.

Após a ordem expressa do dono da emissora, o SBT começou a exibir na tarde deste sábado (11) a campanha publicitária da nova ideia de Silvio Santos: um concurso que dará R$ 5 mil para o telespectador que completar corretamente a letra de um jingle sobre a tão temida doença.

O comercial, que começou a ser veiculado durante o “Programa da Maisa”, vai direto ao ponto. “Complete os pontinhos e concorra a cinco mil reais: o coronavírus é muito feroz! …… todo mundo e também …… nós! Acesse agora o nosso site”, convoca na propaganda o locutor do SBT, com um instrumental digno de músicas infantis da “Galinha Pintadinha” tocando ao fundo.

A Coluna do Leo Dias apurou que a resolução da charada do “melô do coronavírus”, como foi apelidado nos corredores da emissora, será feita em boletins publicados ao decorrer da programação, em modelo semelhante ao adotado por algumas campanhas da Tele Sena.

(Texto: Uol/Coluna Leo Dias)