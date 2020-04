Mesmo com toque de recolher, bandidos se arriscam na madrugada para roubarem

Desde o início do toque de recolher em Campo Grande (21 de março), a Prefeitura tem demonstrado satisfação na queda de criminalidade, pois tem diminuído o número de pessoas nas ruas. No entanto, mesmo diante da redução de cerca de 64% dos roubos, conforme informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ainda existem muitas vítimas que continuam sendo roubadas e sem segurança nos bairros.

Um exemplo são os moradores do bairro Atlântico Sul que reclamam da falta de fiscalização nas ruas daquela região e fazem alerta para os roubos que estão acontecendo.

Neste domingo (12), por volta das 02h, horário em que o toque de recolher já havia sido tocado, bandidos tentaram roubar dois carros na Rua das Docas. Na primeira tentativa, em um Gol g5, os criminosos forçaram o vidro traseiro, mas após várias tentativas, desistiram.

Não satisfeitos, partiram para o próximo veículo na mesma rua, e dessa vez com êxito. Eles roubaram um Gol-2001, da cor branca, com placa KET-5693.

A proprietária Andrezza Florenciano acredita que o vidro foi quebrado, pois no chão havia estilhaços.

Ela conta ainda que as únicas câmeras de segurança que podiam ajudar a achar os ladrões são do vizinho, porém, a câmera que podia dar visibilidade ao seu carro estava estragada.

“O carro estava estacionado, o cara veio, arrombou. Com certeza era mais de uma pessoa. Arrombaram e subiram com o carro empurrando até a Rua Rodoviária onde eles conseguiram descer”, detalhou em áudio.

O boletim de ocorrência foi feito na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro) e a família aguarda que os bandidos sejam encontrados.

Uma outra moradora do bairro, que preferiu não se identificar, diz que já foi assaltada três vezes, e que em uma delas, foi durante o período do toque de recolher. “Logo no começo do toque eu fui assaltada. É um perigo! Em uma das vezes estava de manhã, com pessoas passando por perto. Isso mostra que para os bandidos não tem hora, nem lugar”, alertou.

Toque de recolher

O toque de recolher foi estendido até dia 19 de abril, entre 22h às 5 horas da manhã do dia seguinte. Essa medida serve para impedir a propagação do coronavírus (Covid-19) e como consequência tem servido para diminuir a criminalidade para alguns, já para outros nem tanto.

E para isso, conforme informações da Prefeitura, toda a operação tem mobilizado mais de 700 guardas, 153 viaturas, 165 motocicletas e de um drone que dá suporte em imagens.

(Texto: Izabela Cavalcanti)