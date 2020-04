Impacto do isolamento social vai refletir no número de casos daqui 3 semanas

Para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19), o governo tem pedido, incansavelmente, para que toda a população sul-mato-grossense matenham-se em casa. Diante disso, o resultado do isolamento social terá resposta somente daqui cerca de três semanas, segundo projeção do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

“Ainda estamos numa posição muito ruim no quesito isolamento social. Todos os dias vamos reforçar o isolamento, porque daqui 2 ou 3 semanas o isolamento social é o que vai nos dar o resultado de novos casos”, explicou.

Mato Grosso do Sul registrou no último boletim publicado ontem (11), 100 casos confirmados da doença e 2 óbitos. Na Capital são 51 infectados.

(Texto: Izabela Cavalcanti)