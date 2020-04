Brasil registra 1,4 mil casos de coronavírus em um dia

O número de infectados por coronavírus no Brasil subiu para 22.169, isso representa um aumento de 1.442 casos em relação ao dia anterior (11), de acordo com informações do Ministério da Saúde divulgadas neste domingo (12). Além disso, o número de mortes chegou a 1.223.

O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos (8.755) quanto em mortes (588). O Rio de Janeiro continua sendo o segundo estado com mais registros de contaminação. São 2.855 casos e 170 mortes. Na região Norte, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 1.206 e 62 mortes.

Na região nordeste, o Ceará se destaca, com 1.676 casos e 74 mortes. No Centro-Oeste, o Distrito Federal tem o maior número de casos, muito à frente dos demais, com 614 casos e 14 mortes. Os estados do sul do Brasil apresentam um número de casos mais parelho. Santa Catarina é o estado da região com mais casos, 768, e o Rio Grande do Sul é estado com menos casos, 653. O Paraná tem o maior número de mortes do estado, com 30, e 738 casos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)