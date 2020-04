Barreiras sanitárias registram 93,8 mil pessoas abordadas em MS

Cerca de 93.820 mil pessoas foram abordadas em 44.644 mil meios de transportes desde o início das operações das barreiras sanitárias (30 de março), segundo dados da Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), divulgados neste domingo de Páscoa (12).

No último sábado (11), houve aumento de 19,2% de entradas de pessoas vindas de outras regiões do país, sendo 12.616 mil pessoas. O índice foi maior em relação à sexta-feira Santa (10), que registrou 10.579 mil pessoas.

De todas as barreiras, os postos ficais que fazem divisas com o Estado de São Paulo são os que mais registram a entrada de pessoas em Mato Grosso do Sul. O Posto de Bataguassu registrou 20.810 pessoas abordadas em 9.933 meios de transportes.

Até o momento, as unidades registram 47 casos suspeitos de Covid-19, 17 foram descartados, 30 pessoas receberam orientações para cumprirem isolamento domiciliar por 14 dias ou procurarem uma unidade de saúde.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)