Polícia encontra 159 kg de drogas escondidas em caixa de som

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu junto com um homem de 52 anos, maconha, cocaína e crack, que totalizam cerca de 159 kg. O caso ocorreu no início deste final de semana, na MS-382 em Bonito.

A equipe policial avistou um veículo Gol, em alta velocidade que seguia de Bonito para Guia Lopes da Laguna. Diante disso, foi iniciado um acompanhamento tático e após alguns quilômetros conseguiram abordar o veículo.

De acordo com informações policiais, durante buscas no interior do veículo, foi encontrado vários tabletes de drogas escondidas dentro de uma caixa de som.

Em resposta, o motorista do veículo informou que buscou as drogas em Ponta Porã para vender em Campo Grande.

(Texto: Izabela Cavalcanti)