Pedro Scooby alfineta Luana Piovani: ‘Se ele não te quer, supera’

Pedro Scooby não deixou barato as críticas que recebeu da ex-mulher, Luana Piovani. Depois que a atriz surgiu revoltada no Instagram com o valor da pensão que o surfista paga para os filhos, Scooby resolveu ironizar a situação.

Em vídeo publicado em seus Stories, Scooby canta uma música bastante sugestiva para alfinetar Luana. “Se ele não te quer, supera”, canta Scooby, ao som de Marília Mendonça.

Desde a separação do casal em 2019, Luana e Scooby vivem em pé de guerra e adoram trocar farpas nas redes sociais.

Ontem, Luana detonou o ex-companheiro. “Às vezes, quando estou olhando os miúdos no pula-pula, fico pensando… Como pode o pai ter dado 330 euros de pensão para cada um, se o aluguel da casa dividido por cinco dá mais do que isso? Ainda bem que essas crianças não precisam desse dinheiro, mas imagina quantas precisam?”, desabafou a atriz.

