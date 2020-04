Google e Apple vão criar rastreamento de contatos para combater Covid-19

O Google e a Apple, da Alphabet, vão trabalhar juntos para criar uma tecnologia de rastreamento de contatos para impedir a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

O projeto permite que os dispositivos móveis troquem informações por meio de conexões bluetooth para alertar as pessoas quando estiverem próximas de alguém que testou positivo para a doença.

A tecnologia estará disponível pela primeira vez em meados de maio, como ferramentas de software disponíveis para aplicativos de rastreamento de contato endossados pelas autoridades de saúde pública. No entanto, Apple e Google também planejam desenvolver a tecnologia de rastreamento diretamente em seus sistemas operacionais subjacentes nos próximos meses, para que os usuários não precisem baixar nenhum aplicativo para começar a registrar telefones próximos.

As empresas disseram que a tecnologia não rastreará a localização ou a identidade dos usuários, apenas vai capturar dados sobre quando os telefones dos usuários estiverem próximos um do outro, com os dados sendo descriptografados no telefone do usuário e não nos servidores das empresas. Dados de localização do GPS não fazem parte do esforço, disseram as empresas.

Vários especialistas em tecnologia da saúde disseram que o envolvimento da Apple e do Google seria um grande impulso para seus esforços, já que os aplicativos de rastreamento de contatos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e outros lutaram para fazer com que seus aplicativos funcionassem nos sistemas operacionais concorrentes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)