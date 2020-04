Em 24 horas, EUA registram mais de 2 mil mortes por Covid-19

Em 24 horas, os Estados Unidos alcançaram o maior número de mortos por coronavírus (Covid-19) em todo o mundo. A alta foi registrada ontem (10), com 2.100 óbitos.

Esse número transforma o país no primeiro a superar o patamar de 2 mil mortos em um dia desde a descoberta da doença, de acordo com o mapa em tempo real da Universidade John Hopkins.

Com isso, os Estados Unidos contabilizam 18,77 mil mortes e estão prestes a ultrapassar a Itália, primeira no ranking, com 18,84 mil. Além disso, tem mais de 500 mil casos confirmados, enquanto a Espanha, segunda colocada, registra pouco mais de 160 mil.

No mundo inteiro, a pandemia já contaminou mais de 1,7 milhão de pessoas e deixou mais de 100 mil mortos, conforme informações da John Hopkins.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da ANSA)