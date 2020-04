Brasil registra mais de 1,1 mil mortes por coronavírus e 20,7 mil infectados

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) registrou até este sábado (12), 1.124 mortes e mais 20.727 infectados no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

De acordo com o balanço do dia anterior (10), havia 1.056 mortes pela doença. A taxa de letalidade do vírus no Brasil hoje é de 5,4%, a mesma de sexta-feira. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos (8.419) e de mortes (560).

Dentre as ações promovidas pelo nos últimos dias para combate à doença, destaca-se a liberação de mais R$ 4 bilhões a estados e municípios. O valor é adicional ao que já recebem para custeio de ações e serviços relacionados à saúde e pode ser utilizado para compra de materiais e insumos, para a abertura de novos leitos e para custeio de profissionais.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)