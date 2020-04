MS registra 97 casos de coronavírus e monitora 32 suspeitos

Nesta sexta-feira (10), mais oito casos de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) foram registrados, elevando para 97 o total em Mato Grosso do Sul. Além dos casos oficiais, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora atualmente, mais 32 suspeitos. As informações são do no boletim epidemiológico deste sexta-feira de feriado santo.

Dos 97 casos confirmados, 35 estão em isolamento domiciliar, 37 já finalizaram a quarentena e estão sem sintomas. 16 estão internados, sendo sete em hospitais públicos e 9 em hospitais privados. Sete pacientes tiveram alta hospitalar e foram registrado dois óbitos.

Os 32 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

Casos confirmados em todo o Brasil

O número de vítimas fatais do novo coronavírus chegou a 941 nesta quinta-feira (09). Em 24 horas, mais 141 óbitos foram registrados no Brasil em comparação ao dia anterior. Nesta quinta, eram 800 mortes. No total, são 17.857 casos no país até agora. As informações são do boletim oficial do Ministério da Saúde.

A taxa de letalidade que compara os casos já confirmados no Brasil, com a incidência de mortes é de 5,3%. O Ministério da Saúde ainda não divulga dados referente aos pacientes que se curaram da covid-19.

(Texto: Karine Alencar)