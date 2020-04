Com 42,3%, MS registra a pior taxa de isolamento do Brasil

Mesmo com a indicação de isolamento social pelas autoridades de saúde, apenas 42,3% da população ficou em casa na quinta-feira (9). As informações são do sistema que verifica o comportamento da população. O que pode resultar em um aumento expressivo de transmissão da covid-19.

Até o momento, 97 pessoas testaram positivo para a doença no Estado, sendo que 16 delas seguem internadas. Para chamar a atenção das pessoas sobre a necessidade do isolamento social diante da pandemia do coronavírus, o médico infectologista e pesquisador da UFMS/Fiocruz, Júlio Croda, explicou em live nas redes sociais do Governo do Estado, a relação entre o aumento do número de casos da doença e o afrouxamento das regras de convívio social.

Segundo ele, as próximas três semanas podem revelar grande quantidade de novos infectados pela covid-19.

(Texto: Karine Alencar)